La plupart des particuliers ou certains professionnels font des erreurs pour entretenir leurs sols poreux ( marbre, granit, pierre, terre cuite, carreaux ciment etc. ).Nous vous déconseillons d' entretenir avec des produits soit disant magiques vendus en quincailerie et chaine de magasins de bricolage !Ne jamais mettre de cire ( starwax, carolin etc... ) car ce type de produits va vous encrassez le sol et sont trés coûteux ...La brillance obtenue est en fait une brillance sale et marron car c'est la crasse qui brille à force de cirer et non le sol...L' entretien doit se faire avec des PH neutre ou de l'eau qui ne vont pas vous faire briller vos sols mais ne vont pas les encrasser...Pour la rénovation de maison , ne vous amusez pas à louer des machines professionnelles etc., car c'est un métier et nous avons des clients qui font cette erreur en pensant économiser quelques euro...Résultat, Ils n'ont pas bien réalisé le travail et appelle un professionnel qui va généralement refuser l'intervention ou surfacturer .Ne jamais mettre de produit acide car si vous avez l'impression de nettoyer votre sol, c'est une grosse erreur.On ne met jamais de produit acide sur un sol poreux car vous attaquez définitivement la porosité du sol et au final votre sol sol sera un vrai buvard car aucune protection ne tiendra dessus..