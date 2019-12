Wikipédia est l’un des sites collaboratifs les plus célèbres au monde. Cette encyclopédie gratuite alimentée par des internautes volontaires s’est développée de manière considérable depuis sa création en 2001 au point de proposer plus de trois millions d’articles rédigés dans plus de 250 langues (dont l’esperanto bien sûr)... Ainsi un même article peut avoir un contenu différent dans les versions de langues différentes (par exemple l’article Wiki en français et en breton).Le succès de Wikipédia et son concept inédit dans un domaine scientifique a très vite engendré des critiques et interrogations recensées par le centre de recherche TEMATICE , notamment sur la validité des articles écrits par des volontaires anonymes. L’originalité de Wikipédia est en effet d’ouvrir à tous son encyclopédie numérique, quel que soit son activité et ses thèmes de prédilections. Les wikipédistes peuvent ainsi créer de nouveaux articles, modifier des articles existants et gérer en communauté la qualité de l’encyclopédie. De véritables débats s’installent pour mettre en avant les articles de qualité, dénoncer les éventuels vandales qui recopient des contenus protégés par le droit d’auteur et n’hésitent pas à insérer de fausses informations, bref gérer la maintenance.Alors, utopie ou projet citoyen ? TEMATICE viendra expliquer lors de la conférence les enjeux de ce site collaboratif.Quelle "collection" de projets propose Wikipedia aujourd'hui (wikispecies, wikinews, wikibooks, wikiversity, wiktionnaire....)? Comment s'est construite, directement sur le web, et non issue d'un produit "print" existant, cette encyclopédie libre? Comment soi-même contribuer (éditer) aux quelques 400 000 articles rédigés en langue française, tout en respectant les règles et les repères d'une communauté très large de producteurs de savoirs?...